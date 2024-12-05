Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün Gaziantep FK ile Batman Petrol karşılaşacak. 5 Aralık günü oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal ise önceden duyuruldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da heyecan devam ederken bugün Gaziantep FK ile Batman Petrol mücadele edecek.
4. tur eleme maçlarının sona ermesinin ardından 5. tur kura çekimi gerçekleşecek.
GAZİANTEP FK. - BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan karşılaşma 20.30'da başlarken A Spor ekranlarında yayınlanacak.
Takip etmek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
BU AKŞAM TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor
Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok
Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor
Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor
Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor