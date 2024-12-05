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Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 15:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:43
Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün Gaziantep FK ile Batman Petrol karşılaşacak. 5 Aralık günü oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal ise önceden duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da heyecan devam ederken bugün Gaziantep​ FK ile Batman Petrol mücadele edecek.

4. tur eleme maçlarının sona ermesinin ardından 5. tur kura çekimi gerçekleşecek.

GAZİANTEP FK​. - BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası​'nda oynanacak olan karşılaşma 20.30'da başlarken A Spor​ ekranlarında yayınlanacak.

Takip etmek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor - 1. Resim

BU AKŞAM TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor | 13:00 | A Spor

Karaman FK - Esenler Erokspor | 13:30 | Yayın Yok

Hatayspor - Osmaniyespor | 15:30 | A Spor

Ç.Rizespor - Silivrispor | 18:00 | A Spor

Gaziantep FK - Batman Petrol | 20:30 | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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