Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

04 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:56

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında Gaziantep FK-Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ın Gaziantep istatistikleri araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig​'de milli ara öncesinde Beşiktaş​, Gaziantep FK​ deplasmanına çıkacak.

Lig'de 16 puan ile üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar deplasmanda üç puanı alarak ikinci sıraya çıkmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Sekizinci hafta kapsamında oynanacak olan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey'in yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmada Yiğit Arslan ise dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ancak deplasmanda oynanan 5 maçta siyah-beyazlılar Gaziantep FK yenemedi.

Deplasman maçların ikisinde Beşiktaş sahadan berabere ayrılırken 3'ünde ise mağlubiyet aldı.