TGRT Haber
TGRT Haber
CANLI
Hava Durumu
 Hüseyin Bahcivan

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok

Gaziantep FK - Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu 4. ve son maçları kapsamında Fenerbahçe bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve 5 futbolcu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmek için karşılaşmadan kesin bir galibiyet alması gerekiyor. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
17:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
17:00

- , 'leri belli oldu. C Grubu maçları kapsamında bugün Fenerbahçe bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmadan iki takımın da çeyrek finale yükselmek için galibiyet alması gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından aktarılan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da bugün oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK'da ise Perez, Arda Kızıldağ, Draguş, Mbakata ve Ali Ablak'ın sakatlığı bulunuyor. Abena'nın durumu ise maç saatinde teknik ekip tarafından alınan karar doğrultusunda belli olacak.

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Mert Günok'un sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Nazim, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Gaziantep FK tarihleri boyunca toplam 16 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 14'ünde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken, 2 tanesinde ise Gaziantep FK kazandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe 43, Gaziantep FK ise 14 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.

#gaziantep fk
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
TGRT Haber
