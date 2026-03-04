Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Tedesco ve 5 futbolcu maçta yok

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçları kapsamında bugün Fenerbahçe bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmadan iki takımın da çeyrek finale yükselmek için galibiyet alması gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından aktarılan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da bugün oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK'da ise Perez, Arda Kızıldağ, Draguş, Mbakata ve Ali Ablak'ın sakatlığı bulunuyor. Abena'nın durumu ise maç saatinde teknik ekip tarafından alınan karar doğrultusunda belli olacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Mert Günok'un sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Nazim, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Gaziantep FK tarihleri boyunca toplam 16 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 14'ünde sarı-lacivertliler galibiyet ile ayrılırken, 2 tanesinde ise Gaziantep FK kazandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe 43, Gaziantep FK ise 14 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin 5 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.