Gaziantep FK Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:52

Süper Lig 11. hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe karı karşıya geldi. Karşılaşmanın skoru kısa sürede en çok arananlar arasına girdi.

Süper Lig​ 11. hafta açılış maçında Gaziantep FK​, Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 beraberlikle girildi. Maçta ilk gol 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi ve Göztepe öne geçti. Gaziantep FK, 77. dakikada Lungoyi ve 82. dakikada Sorescu'nun kaydettiği gollerle muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Gaziantep FK'nın bu sonuçla birlikte puanı 12 oldu. Göztepe ise 15 puanda kaldı.