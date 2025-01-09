Gaziantep FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam Gaziantep FK ile İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürüyor. Gaziantep FK ile İstanbulspor mücadele edecek. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise yayın bilgilerini araştırdı.
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. 9 Ocak Perşembe günü Gaziantep FK ve İstanbulspor karşılaşıyor. Müsabakayı takip etmek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilecek.
İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da grup müsabakaları oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 7-8-9 Ocak tarihlerinde karşılaşmalar oynanacak. İstanbulspor ile Gaziantep FK maçı A Spor aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.