Gaziantep FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

09 Ocak 2025 15:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam Gaziantep FK ile İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası​'nda yarış sürüyor. Gaziantep FK​ ile İstanbulspor​ mücadele edecek. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise yayın bilgilerini araştırdı.

GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası​'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. 9 Ocak Perşembe günü Gaziantep FK ve İstanbulspor karşılaşıyor. Müsabakayı takip etmek isteyenler A Spor​ ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

İSTANBULSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da grup müsabakaları oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 7-8-9 Ocak tarihlerinde karşılaşmalar oynanacak. İstanbulspor ile Gaziantep FK maçı A Spor aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.