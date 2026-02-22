Gaziantep FK Trabzonspor maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Fırtına hata yapmadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gaziantep FK, Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’u ağırladı. Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçti.
Trabzonspor, 24. dakikada Augusto'nun golüyle skora eşitlik getirdi.
Müsabakanın skorunu tayin eden gol ise 27. dakikada Onuachu'dan geldi.
Bu neticeyle birlikte Trabzonspor'un puanı 48'e yükseldi. Gaziantep FK 28 puanda kaldı.
Bordo-mavililer, ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Gaziantep ekibi, Samsunspor deplasmanına gidecek.
4. dakikada orta alanda topu kapan Kozlowski’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama’nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Onana, meşin yuvarlağı çıkardı.
13. dakikada sağ kanattan Luis Perez’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim’in gelişine vole şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede denetledi.
19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi’nin uzak köşeye plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.
21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Muçi’nin savunma arkasına attığı uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa’nın şutu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2