Gaziantep FK Trabzonspor maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Fırtına hata yapmadı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, geriye düşmesine karşın Augusto ve Onuachu’nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Gaziantep FK Trabzonspor maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Fırtına hata yapmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 21:20

, ’in 23. haftasında ’u ağırladı. Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçti.

Trabzonspor, 24. dakikada Augusto'nun golüyle skora eşitlik getirdi.

Müsabakanın skorunu tayin eden gol ise 27. dakikada Onuachu'dan geldi.

Bu neticeyle birlikte Trabzonspor'un puanı 48'e yükseldi. Gaziantep FK 28 puanda kaldı.

Bordo-mavililer, ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Gaziantep ekibi, Samsunspor deplasmanına gidecek.

Gaziantep FK Trabzonspor maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Fırtına hata yapmadı

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR GOLLERİ KİMLER ATTI?

4. dakikada orta alanda topu kapan Kozlowski’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama’nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Onana, meşin yuvarlağı çıkardı.

13. dakikada sağ kanattan Luis Perez’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim’in gelişine vole şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede denetledi.

Gaziantep FK Trabzonspor maç skoru kaç kaç golleri kimler attı? Fırtına hata yapmadı

19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi’nin uzak köşeye plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.

21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Muçi’nin savunma arkasına attığı uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa’nın şutu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#gaziantep fk
#Maç Özeti
#Aktüel
