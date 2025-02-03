Gaziantep Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Ahmed Kutucu ilk maçında siftah yaptı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3 puanı getiren golü Galatasaray’ın yeni transferi Ahmed Kutucu kaydetti.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.
GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray'ın yeni yıldızı Alvaro Morata yedek başladığı mücadelede forma şansı buldu.
Sarı kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmada 3 puanı getiren golü Ahmed Kutucu attı.
GAZİANTEP GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Dakikadalar henüz 5’i gösterdiğinde Galatasaray, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı.
Mücadelede kart gören Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.