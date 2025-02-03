Gaziantep-Galatasaray maçında Yunus Akgün neden yok? Sakatlık durumu ve ne zaman döneceği merak edildi

03 Şubat 2025 14:42 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:41

Galatasaray bugün Gaziantep FK ile deplasmanda Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Maçın kadrosunun belli olmasının ardından Gaziantep FK-Galatasaray maçında Yunus Akgün neden yok sorusu gündeme geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle maçta yer almadı. Yunus Akgün'ün kaç maç sonra döneceği ve sakatlık durumu netleşti.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi! Yunus Akgün ve Oğuz Aydın'ın değeri arttı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının maçları devam ediyor. Son karşılaşmalar kapsamında Galatasaray bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların 3 puan hedefliyle çıkacağı kritik mücadelenin kamp kadrosunda yıldız futbolcu Yunus Akgün yer almadı.

Bu sezon son haftalarda düşüş yaşasa da oldukça başarılı bir performans gösteren Yunus Akgün'ün neden kadroda olmadığı merak edilmeye başlandı.

YUNUS AKGÜN GAZİANTEP-GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Yunus Akgün, geçtiğimiz UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Ajax-Galatasaray maçında sakatlanmıştı.

Sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen genç futbolcunun tedavisine başlandı.

Sakatlığından dolayı Yunus Akgün, Süper Lig kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçında forma giymeyecek.

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ MAÇ YOK?

Sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milli futbolcunun Galatasaray'ın ilerleyen haftalarda oynayacağı Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Bolu ve AZ Alkmaar maçlarında yer almayacağı tahmin ediliyor.

Yunus Akgün'ün sakatlığı ile ilgili yeni bir gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.

YUNUS AKGÜN SAKATLIK DURUMU

Yunus Akgün'ün sakatlığı hakkında Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır."