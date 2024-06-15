Gaziantep İslahiye ilçesi 05.51’de, Nurdağı ilçesi 05.50’de, Oğuzeli ilçesi 05.48’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 19:23 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:25

Yılda iki kez kılınan iki rekat bayram namazı erkeklere vaciptir. Bayram namazında hutbe okunması sünnettir.

Gaziantep İslahiye ilçesinde bayram namazı 05.51’de kılınacak.

Bayram ezanı Gaziantep Nurdağı ilçesinde 05.50’de okunacak.

Bayram namazını Gaziantep Oğuzeli ilçesi 05.48’de kılacak.

“Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost (velî) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kâfidir.” (NİSA/45)

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINMALI MI?

Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekmez. Ama kurban kesildikten sonra iki rekat nafile namaz kılmak sevaptır. Namazdan sonra, kurban kesilirken okunan duayı okumalı ve “Ya Rabbi, İbrahim aleyhisselamın kurbanını kabul ettiğin gibi, benim kurbanımı da kabul eyle.” denmelidir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE GAZİANTEP’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gaziantep bayram namazını 05.53’de kılacak.