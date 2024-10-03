Gaziantep maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek

03 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:06

TFF tarafından Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı yönetecek Muhammet Ali Metoğlu'nun Beşiktaş İstatistikleri taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in sekizinci hafta maçları yönetecek olan hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanındaki karşılaşmayı yönetecek hakemin kim olduğu taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasını Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

MUHAMMET ALİ METOĞLU BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Muhammet Ali Metoğlu, kariyeri boyunca ilk defa Gaziantep maçında Beşiktaş'ın maçını yönetecek.

Bu sezon 4 Süper Lig ve bir TFF 1. Lig karşılaşması yöneten hakem toplam 30 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi.

Geçtiğimiz sezon ise 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Lig, 8 TFF 1. Lig maçı yöneten Muhammet Ali Metoğlu toplam 15 karşılaşmada 68 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart gösterirken 6 penaltı verdi.