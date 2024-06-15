Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde 05.48’de, Nizip ilçesinde 05.46’da bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 19:25 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:27

Müslüman aleminin mühim günlerinden olan bayramlarda; dargınlar barışır, kabirler ziyaret edilir, akraba ve dostlarla bir arada olunur. Bayram namazının cemaatle birlikte kılınmasının önemi de Müslüman kardeşlerin birbirleriyle kaynaşması içindir.

Gaziantep Şahinbey ilçesinde bayram namazı 05.48’de kılınacak.

Gaziantep Şehitkamil bayram namazını 05.48’de kılacak.

Kurban Bayramı ezanı Gaziantep Nizip ilçesinde 05.46’da okunacak.

“Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.” (BAKARA/43)

KURBAN KESMEDE ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Fıtra ve kurban nisabına malik olan kimseye zengin denilmekte. Miras ve mehir malları nisap hesabına katılır. Müslümanın ihtiyacı olan eşya, mal ve borçlardan fazlası, zekat nisabı olarak mal ve parası varsa bu müslümana kurban kesmek vaciptir.

Kurban nisabı altın veya gümüşle ölçülür. Nisaba katılacak malın ticaret malı olması veya 1 yıl elinde kalmış olması gerek değildir. Borçlar, alacaklardan ve mevcut maldan çıkarıldığında kalan miktar kurban nisabına katılır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE GAZİANTEP’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gaziantep bayram namazını 05.53’de kılacak.