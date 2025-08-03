Gaziantep su kesintisi 3 Ağustos! Gaziantep'te bugün suların ne zaman geleceği belli oldu

Bugün sabah saat 11.00'den itibaren Gaziantep'in 18 mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisi Mizmilli Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arızadan dolayı kaynaklanıyor.

Yaşanan enerji dalgalanmaları sonucunda motor arızasının meydana geldiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Gaziantep'te suların ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS

GASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 75. Yıl, Ağaçlı Boyno, Akkent, Aktoprak, Bülbülzade, Büyükpınar, Boyno Çamlarkent, Erikli, Ertuğrulgazi, Güneş, İbni Sina, Karpuzkaya, Nesimi, Sam, Sefaşehir, Ülkerli, Yeşilce ve Yığınlı mahallelerinde kesinti yaşanıyor.

Açıklanan bilgilere göre sabah saat 11.00'de başlayan arızayı gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Saat 18.00 sıralarında kesinti yaşanan mahallelere tekrardan su verilmesi planlanıyor.

GAZİANTEP SULAR NE ZAMAN GELECEK 3 AĞUSTOS?

GASKİ ayrıca bugün saat 18.00'de aynı arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Alpaslan, Beykent, Beylerbeyi (bir kısmı), Çamlıtepe, Fıstıklık, Gaziler (bir kısmı), Göktürk, Karacaahmet (bir kısmı), Onatkutlar mahallelerinde bugün saat 18.00'den 24.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.