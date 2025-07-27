Gaziantep su kesintisi yaşanıyor! 27 Temmuz GASKİ suların ne zaman geleceğini açıkladı

Bugün sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) tapılan açıklamaya göre TEDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle zorunlu su kesintisinin uygulandığı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Gaziantep su kesintisinin ne zaman biteceği ve suların geleceği saat merak ediliyor.

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ 27 TEMMUZ

GSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre bir altyapı kuruluşunun çalışmaları sırasında Kurtçu Deposu'na giden ana hatta zarar meydana geldi. Bu nedenle Dikmetaş, Taşçanak, Kovanlı, Aşağı Güneyse, Kersentaş, Ulaşlı, Devehüyük ve Sınır Birliği'ne bağlı karakollarda su kesintisi yaşanıyor. Arızanın giderilmesinin ardından tekrardan suların bölgeye verilmesi bekleniyor.

GAZİANTEP OĞUZELİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

GASKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Oğzueli ilçesinin Körkün, Şahinbey, İnönü, Yakacık, Koçaklar, İkizkuyu, Gündoğan, Sütlüce, yeniköy, Karadibek, Kayacık, Dibecik, Kılavuz, Hatunlu, Çaybeyi, Yeni Cumhuriyet, Asmacık, Üçadamlar, Kuruçay, demirkonak, Arslanlı, Yukarı Güneyse, Tüzel Ambarcık, Sevindi mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

TEDAŞ tarafından yapılan açıklamada TEDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle bu durumun meydana geldiği belirtildi. Suların ne zaman geleceği ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.