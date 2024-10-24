Gaziantep'de okullarda ders saatlerinin değiştiği açıklandı

24 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:10

MEB tarafından yayınlanan genelge kapsamında Gaziantep Valiliği, okullarda ders saatlerinin değiştiğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Gaziantep'te okul ders saatleri değişti mi sorusu gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​'in imzasıyla tüm il valiliklerine geçtiğimiz günlerde "okul ve ders saati uygulaması" konulu yeni bir genelge​ gönderilmişti.

Genelgenin ardından öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla Gaziantep Valiliği tarafından ders saatleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından öğrenciler ve velileri Gaziantep'te okul ders saatleri değişti mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

GAZİANTEP'TE OKUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Gaziantep Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre ikili eğitim yapan ilk ve ortaokullarda ders süresi 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.

Valilik, Gaziantep'te bulunan anaokulları için ise etkinlik süresi 50 dakikadan 45 dakikaya indirildi.

Valiliğin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sevgili öğrencilerim,

Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler, gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz: İkili eğitim yapan okullarımızda anaokulları için etkinlik süresini 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokulları için ders süresini 40 dakikadan 35 dakikaya düşürme kararı aldık. Günü güneşi yol arkadaşı yapacağınız okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun. Size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun. İyi dersler..."