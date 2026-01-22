Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Gaziantep'te 22-23 Ocak uçuşlar iptal mi edildi?

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken, Gaziantep Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla uçuş iptallerinin süresinin uzatıldığı resmen duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gaziantep'te 22-23 Ocak uçuşlar iptal mi edildi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 19:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Gaziantep’i etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin Gaziantep kalkışlı ve varışlı tüm seferleri 22-23 Ocak 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde durduruldu.

Gaziantep'te 22-23 Ocak uçuşlar iptal mi edildi?

GAZİANTEP'TE UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yoğun kar yağışı, Gaziantep’te hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kentin birçok noktasında maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları yaşanırken, havayolu ulaşımında da iptal kararları alındı.

Gaziantep'te 22-23 Ocak uçuşlar iptal mi edildi?

Gaziantep Valiliği, daha önce saat 19.00’a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni bir değerlendirme yapıldığını duyurdu.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.