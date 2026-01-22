Gaziantep'te 22-23 Ocak uçuşlar iptal mi edildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Gaziantep’i etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer havayolu şirketlerinin Gaziantep kalkışlı ve varışlı tüm seferleri 22-23 Ocak 2026 tarihlerini kapsayacak şekilde durduruldu.

GAZİANTEP'TE UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yoğun kar yağışı, Gaziantep’te hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kentin birçok noktasında maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları yaşanırken, havayolu ulaşımında da iptal kararları alındı.

Gaziantep Valiliği, daha önce saat 19.00’a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni bir değerlendirme yapıldığını duyurdu.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi.