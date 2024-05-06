Gaziantep'te tramvay kısa devre yapması nedeniyle yandı! Seferler durdu

06 May 2024 16:39 - Güncelleme : 06 May 2024 16:45

Bugün Gaziantep'te seyir halindeyken içinde yolcuların bulunduğu tramvaydan aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından yangının neden çıktığı, son durumu ve herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor.

6 Mayıs günü 15 Temmuz durağından yolcu alarak Gar istasyonuna doğru seyir halinde olan tramvayda yangın çıktı.

Teknik ekip ve itfaiyenin olay yerine hızlı bir şekilde müdahale etmesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının tramvayın elektrik aksamında meydana gelen bir kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.