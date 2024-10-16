Gaziantep'te uzun süreli elektrik kesintisin bitiş saati belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 16:58 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:13

16 Ekim Salı günü Gaziantep'te birçok ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Öğlen saatlerinde başlayan arıza çalışmaları henüz sonlanmazken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Bugün Gaziantep​'te devam eden elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Erken saatlerde başlayan kesintinin saat kaçta biteceği is Toroslar internet sitesinde yer aldı. GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK 16 EKİM? Bugün meydana gelen kesinti Nurdağı​ YAYLACIK, CEYLAN, YUNUS EMRE, ÇINARLI ÇIKMAZI, ALA GEYİK, SÜMBÜL, BELEDİYE, TOPLU, INÖNÜ, CENGİZHAN, MENEKŞE-1, 1 NOLU (PINARBAŞI), MÜDÜRLER, KONUT, 2 NOLU, ESMELER (KONAK), SELVİ, ALTINEVLER, TOPLU KÜME EVLER, HÜYÜK, FATİH SULTAN MEHMET, KENAN EVREN, GÜNEYKIŞLA, OĞUZHAN, ATATÜRK-1, ADNAN MENDERES, 1 NOLU (YAMAÇ KIŞLA), SÖGÜT, TURGUT ÖZAL, OKUL, 1 NOLU, UGUR MUMCU, ESMELER, NOGAYLAR, YALANGOZ, HOCALAR, NAİMLER, İNCİRLİ, EMİRLER, BALIKALAN bölgelerinde 17.30'a kadar sürecek. ALPASLAN TÜRKEŞ, 100 ve ASLANLI, 200 NOLU sokakta ise çalışmalar devam ediyor. Araban YENİ ALTINTAŞ, MENEKŞE, YUKARIKARAVAİZ, ESENTEPE ve FAKILI sokaklarında da saat kaçta biteceği belirlenmedi. NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ Nizip, KÜÇÜK ALAHACI, ALAHACI, BOYLUCA, ÇANAKÇI, DERNEK, YUVACIK(DUMANLAR), DURAKLI, ŞIH HASAN, GÜRBAŞAK, KAMIŞLI, ÇİFTLİK, KARABURÇ, KARAMEZRA, KAYALAR, KIRATLI KÖYÜ, KORUCAK, KÖSELER, MEHMETOBASI, HACI MALLI, HASANI MOLLA, ŞEHİT HALİL YILMAZ 1, ÖZCAN ÇIKMAZI, MEYDAN YOLU, FARUK, MİS, TATLICAK MEVLANA, NAR ÇIKMAZI, TATLICAK KANUNİ, ÇAVUŞ ÇIKMAZI, ÜNAL ÇIKMAZI, KARADAĞ YOLU, RİŞVANOĞLU, CELAL DOĞAN, MUSTAFA EFENDİ, TATLICAK OĞUZ, PINAR YOLU, ÇOBAN, TATLICAK FATİH, CELAL DOĞAN (KARŞIYAKA), BOZGEYİK MEYDANI, GÜVEN, ALPASLAN, ALİBEY CADDESİ, TATLICAK CUMHURİYET, TATLICAK DERE, ŞEHİT HALİL YILMAZ, TATLICAK AKGÜN, TATLICAK ADALET, TATLICAK YILMAZ, ATATÜRK ( TATLICAK ), YALNIZ, İLKÖĞRETİM, OĞUZLARKÖYİÇİ, KARADAĞ, KIZILBENT YOLU, TÜRKMENLER (YEŞİLEVLER), COŞKUN ÖZKAYA, ALİBEY (YEŞİLEVLER), DEMİRBAŞ, OĞUZLAR YOLU, TATLICAK CAMİİ, ABDULKADİR AKSU, AKPINAR, TOSUNLU sokaklarında arıza 17.30'a kadar devam edecek. Şahinbey YENİKÖY, 172001 NOLU, HACIKÖPRÜ, 179001 NOLU, MAVİKENT, 135018 NOLU, İBN-İ SİNA, 190001 NOLU, VATAN, 93249 NOLU, BİNEVLER, 81015 NOLU, KÜÇÜKKIZILHİSAR, GEDİK ARDI, GÜNEŞ, YEŞİLVADİ, DÜZTEPE, 156 NOLU, ONUR, 74032 NOLU, SARISALKIM, 121001 NOLU, GÜZELVADİ, 90045 NOLU, AKKENT, 134017 NOLU, KARATARLA, GAZİLER, ALMALI, 173100 NOLU, KOLEJTEPE, YEŞİL CAMİİ, GÜMÜŞTEKİN, BURÇLU ÇAVUŞ sokaklarında da arıza çalışması henüz sonlanmadı.