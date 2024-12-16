Gaziantep’te yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama bekleniyor

16 Aralık 2024 16:52 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gaziantep'te hava durumunu öğrenebiliyoruz. Ülke genelinde bu hafta sıcaklıklar düşerken kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğrencilerin gözü ise yarın okulların tatil olup olmayacağına çevrildi.

Sivas ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 16 Aralık kar yağışı etkili oluyor

Sivas ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 16 Aralık kar yağışı etkili oluyor

16 Aralık günü Bolu, Çorum ve Artvin'de bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklıkları düşerken kar​ yağışı etkisini sürdürüyor.

Öğrenciler ve veliler ise yarın okul​ var mı, yok mu araştırmaya başladı.

YARIN GAZİANTEP​'TE OKULLAR TATİL​ Mİ SON DAKİKA 17 ARALIK?

17 Aralık Salı günü okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. 16 Aralık günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verilmişti.

Şu an için Gaziantep Valiliği tarafından tatil duyurusu gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde, Çorum'un Bayat ilçesinde, Rize'nin Çamlıhemşin, Artvin Şavşat'ta 16 Aralık günü eğitime ara verilmişti.

17 Aralık Salı günü için şu an için tatil duyurusu gelmedi.