Gaziantep'te yaşayan İngilizce Öğretmeni Enis Tataroğlu ayda 1 dil öğreniyor! Toplam 68 dil konuşabiliyor

28 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:52

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Enis Tataroğlu, 10 yaşında okuduğu masal kitaptan etkilenerek 1 ayda 1 dil öğrenmeye başladı.

46 yaşındaki İngilizce öğretmeni Almanya'dan gelen komşularının aldığı Almanca "Parmak Kız" kitabı sayesinde Livonca ve Tatarca gibi ölü dilleri bile öğrendi.

ENİS TATAROĞLU 68 DİL BİLİYOR

Kitaptan etkilenmesinin ardından önce Almanca ve İngilizce öğrenen Gaziantepli öğretmenin tıp, müzik, sanat tarihi gibi çeşitli alanlarda yaptığı araştırmalar sayesinde toplam 68 farklı dil öğrendi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde Japonya'dan gelen arama-kurtarma ekiplerine gönüllü tercümanlık desteği verdi.

Kahramanmaraş depremlerinde gösterdiği özverili çalışma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın öğretmeni seçildi.

ENİS TATAROĞLU 1 AYDA 1 DİL ÖĞRENEBİLİYOR

Çeviri uygulamalarıyla kendisinin teyit edilebileceğini belirten Tataroğlu “Henüz bildiğim diller arasında söylemiyorum ama öğrendiğim 48 ayrı dil daha var. Bu sayı git gide artabilir. Yeter ki öğrenmem için imkan olsun. Dil öğrenmeyi maddiyat için düşünenler asla bu işe girmesin. Hizmet için düşünenler girsin. Benim bu kadar dili bildiğime inanmayanlar, çeviri uygulamalarından bakarak hangi dile ne sorarlarsa sorsunlar doğru söylediğimi netleştiriyorlar. Ben bir dili grameriyle ve kelime hazinesiyle ortalama 1 ayda öğreniyorum ama ister istemez bilmediğimiz kelimeler de olabiliyor” dedi.

GAZİANTEPLİ ÖĞRETMEN ENİS TATAROĞLU'NUN HEDEFİ GUINNESS REKORLAR KİTABI

Guinnes rekorlar kitabında 35 dil bilen Johan Vandewalle'nin rekorunu egale ederek adını yazdırmak istediğini belirten Enis Tataroğlu, en sevdiği dilin ise Megrelce olduğunu belirtti.

MEGLERCE DİLİ NEDİR, KİM TARAFINDAN KONUŞULUR?

Güney Kafkas dillerinden biri olan Megrelce, Gürcistan'ın güneybatısında konuşulur.

En yakın akrabası Lazcadır ve bu iki dilin 500 yıl önce ayrılmaya başladığı kabul ediliyor.