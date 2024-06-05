Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde sular 6 Haziran günü saat 09.00-00.00 arasında olmayacak

05 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:05

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre Bayrampaşa'da bulunan Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Bu çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde 6 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak.

Vatandaşlar tarafından suların ne zaman geleceği ve merak ediliyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde sabah saat 09.00'da kesilen sular gece 00.00'da gelecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 15 saat boyunca su verilmeyecek.

Kesinti yapılacak olan mahalleler ise şöyle:

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri.

Eyüpsultan: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri.

Sultangazi: Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri.