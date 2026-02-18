Gazprom’dan Avrupa’ya kritik uyarı: Depolar üçte birin altına indi

Kategoriler
Rus enerji devi Gazprom, Avrupa’daki doğalgaz depolarında doluluk oranının üçte birin altına düştüğünü açıkladı. Almanya ve Fransa’da oranlar yüzde 23 seviyelerine kadar geriledi.
Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki doğalgaz stoklarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, kıtanın depolardaki gazı hızlı şekilde tükettiğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, Avrupa genelinde doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının üçte birin altına düştüğü belirtildi. Üstelik, kışa hazırlık için depolanan gazın tamamının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
“Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir” ifadesi dikkat çekti. Yani Avrupa, sadece bu sezonun değil, geçmiş dönemlerin birikimini de harcıyor.
Gazprom’un verilerine göre, Avrupa’nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’daki durum ortalamanın da altında.
Almanya’daki doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 23’e kadar gerilemiş durumda. Fransa’da ise bu oran yüzde 23,6 seviyesinde.
Rakamlar, enerji güvenliği açısından soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle sanayi üretimi ve hane tüketimi düşünüldüğünde, depolardaki düşüşün etkisi daha da yakından hissedilebilir.
Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022’ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40’a kadar çıkarmıştı.
Ancak yaptırımlar sonrası tablo değişti. Avrupa, gaz ihtiyacını büyük ölçüde ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerinden karşılamaya başladı.
Rakamlar bu değişimi net biçimde ortaya koyuyor. Gazprom, 2021 yılında Avrupa’ya 201,7 milyar metreküp doğalgaz sevk etmişti. 2024’te ise bu hacim yaklaşık 15 milyar metreküp seviyesinde kaldı.