Gazprom’dan Avrupa’ya kritik uyarı: Depolar üçte birin altına indi

ALMANYA VE FRANSA’DA TABLO DAHA DA ZAYIF

Gazprom’un verilerine göre, Avrupa’nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’daki durum ortalamanın da altında.

Almanya’daki doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 23’e kadar gerilemiş durumda. Fransa’da ise bu oran yüzde 23,6 seviyesinde.