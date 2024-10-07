Gazze'yi Görüyorum belgeseli izleyici ile buluşacak

07 Ekim 2024 13:57 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:05

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Gazze'yi Görüyorum belgeselinin izleyici ile buluşmasına kısa süre kaldı. İsrail'in Filistin'e yaşattıklarını konu ele alan ve yaşananlara dikkat çekmek isteyen Gazze'yi Görüyorum belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak belli oldu. TRT 1 7 Ekim yayın akışında yer aldı.

Gazze'de savaşla geçen bir sene! En az 14 yıllık enkaz var, on binlerce can kaybı! İsrail durdurulamadı

Gazze'de savaşla geçen bir sene! En az 14 yıllık enkaz var, on binlerce can kaybı! İsrail durdurulamadı

Tüm dünyanın üzüntüyle takip ettiği İsrail - Filistin​ çatışmasında Gazze​'ye yapılan zulüm devam ediyor.

Yüreklerin yandığı olaylar günden güne sürerken yaşananlara dikkat çekmek amacıyla TRT 1 yeni bir belgesel yayınlıyor.

GAZZE'Yİ GÖRÜYORUM BELGESELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Dünyanın her yerinden tepki çeken İsrail'in Filistin halkına yaptıklarına gösterilen protestoları ele alan "Gazze'yi Görüyorum" (I See Gaza) belgeseli 7 Ekim Pazartesi günü 20.00'da yayınlanacak.

Bölüm bölüm olarak yayınlanacak olan belgeselin ilk bölümü bugün yayınlanıyor. İlk sahnelerde Oslo'da gerçekleştirilen protesto​ eylemleri yer alacak.

Sokaklarda öğrencilerin, sanatçıların ve vatandaşların katıldığı eylemler ele alınırken her bölümde farklı ülkelerdeki tepkiler yayınlanacak.

GAZZE'Yİ GÖRÜYORUM HANGİ KANALDA?

TRT tarafından yapılan duyuruya göre TRT World'de 13.30, TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz'da ekranlarında 20.00 ve TRT Haber'de 21.00'da yayınlanacak.

Belgeselin yönetmenliğini Duygu Kepenek ve Bora Akarsel yaparken yapımcılığını da Duygu Kepenek üstlendi. Bölümlerde sırayla Güney Afrika, ABD, Japonya, İngiltere ve Güney Kore'de yapılan eylemler yer alacak.