GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvuruları başlıyor! Kura çekimine kısa süre kaldı

23 Aralık 2024 10:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:07

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı GBB konut başvuruları 23 Aralık itibarıyla başlıyor. Binlerce vatandaşı heyecanlandıran konut başvurularının başlamasıyla beraber kura çekiminin yapılacağı tarih de gündeme geldi.

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14 bin konut projesi kapsamında Güneyşehir 3. etap başvurularını bugün başlıyor. Uygun fiyatlı ev almak isteyenlere sunulan 2+1 ve 3+1 daireler için başvurular 10.00'da başladı.

Vatandaşlar başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırırken son gün tarihi de duyuruldu.

GBB KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

23 Aralık 10.00 itibarıyla başlayan başvurular 31 Aralık Salı günü 17.00'de sona erecek. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi, 18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerektiği yer aldı.

Başvuru sahipleri 1 başvuru yapabilirken aynı evde yaşayan ve 18 yaşından büyük olan çocuklar ayrı olarak başvuruda bulunabilecek.

GBB KONUT BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Bugün 10.00'da başlayan başvurular www.gbbkonut.com.tr aracılığıyla yapılırken satış ofislerinden de yapılabilecek. Kura çekimi 4 Ocak günü gerçekleşecek ve noter huzurunda yapılacak.

İlk 5 bin başvurunun değerlendirileceği GBB konut projesinde kuralar 4 Ocak'ta çekilecek. 1000 asil, 1000 yedek hak sahibi belli olurken sonuçlar GBB Konut resmi internet sitesinden paylaşılacak.