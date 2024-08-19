Geçen sene KYK yurt başvuruları 29 Ağustos tarihinde başlamıştı

19 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:47

Üniversite kayıt için gerekli olan belgeler arasında diploma ve 12 adet fotoğraf yer alıyor

Üniversite kayıt için gerekli olan belgeler arasında diploma ve 12 adet fotoğraf yer alıyor

Üniversite elektronik kayıtları 21 Ağustos'a kadar sürecek

Üniversite elektronik kayıtları 21 Ağustos'a kadar sürecek

8-9 Haziran'da uygulanan TYT - AYT sınavının ardından yerleştirme sonuçları da belli oldu. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt başvurularına dair detaylarında belli olması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

2024 yılında YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler KYK yurt başvuru ücretleri ve tarihlerin bilgilerinin açıklanmasını bekliyordu.

KYK başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmazken kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. 2024 yılında da bu ayın sonuna doğru işlemlerin başlaması tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL ?

2024-2025 yılı ücretleri henüz duyurulmazken geçen sene TİP 1 aylık 345 TL, TİP 2 405 TL, TİP 3 480 TL, TİP 5 510 TL ve TİP 6 570 TL olarak belirlenmişti.

YURT BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR 2024?

Üniversite için başka şehire giden öğrenciler KYK yurtlarında kalabiliyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınırken şifresi olmayanlar kimlikleri ile beraber PTT şubesine giderek şifre alabilecek.