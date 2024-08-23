Geçici vergi beyannamelerinin süresi 6 Eylül'e kadar uzatıldı

23 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:19

GİB, bu senenin 2.çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süresinin uzadığını açıklarken vatandaşlar beyanname vergi süresi uzatıldı mı, ertelendi mi merak ederken beklenen duyuru yapıldı.

GEÇİCİ VERGİ SÜRESİ UZATILDI MI 2024?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre beyanneme geçici vergi süresi uzatıldı.

Gelir ve kurumlar vergi beyannamelerinin son ödeme tarihi 27 Ağustos olarak belirlenmişti. Duyuruya göre son ödeme tarihi 6 Eylül Cuma günü oldu.