Geçici vergi uzatıldı mı? Sosyal medyada 3. dönem iddiaları yer aldı

15 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:40

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 senesinin ikinci çeyreğine ait olan gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 6 Eylül Cuma gününe uzatmıştı. Bugün sosyal medyada dolaşan geçici vergi uzatıldı iddiaları hakkında henüz resmi bir duyuru gelmedi.

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Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan geçici vergi süresine dair iddialar konuşuluyor.

Bugün erken saatlerde gündeme gelen konu ile ilgili X platformunda sürenin uzatıldığı iddia edildi. Resmi kaynaklarda ise şu an için bir duyuru bulunmuyor.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı​, 2024 senesinin ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 6 Eylül'e uzatmıştı.

Gelir ve kurumlar vergi beyannamelerinin 27 Ağustos tarihine kadar verilmesi beklenirken gelen duyuru ile beraber beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gününe uzatılmıştı.

Sosyal medya platformlarında geçici verginin uzatıldığı yer alıyorken şu an için resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların doğruluğu, resmi kaynaklardan gelecek olan açıklama ile belli olacak. Şu an için son ödeme tarihi 6 Eylül olarak biliniyor.

GEÇİCİ VERGİ UZADI MI, 3. DÖNEM VAR MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Ağustos'ta verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos'a uzatmıştı.

Daha sonra yeniden bir uzatma gelirken tarih 6 Eylül olarak belirlenmişti. Şu an için bir uzatma duyurusu gelmezken sosyal medyada yer alan iddialar konuşuluyor.

Resmi bir açıklama gelmemesinden dolayı şu an konuşulan uzatıldı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.