Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında ön değerlendirme heyecanı başladı

24 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:42

“Gençlere önem vermek geleceğe önem vermek” ilkesiyle 2015 yılından itibaren yapılmaya başlayan Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında; katılımcıların eserleri uzman isimler tarafından değerlendirilerek her kategori için ödüller verilmekte.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI NEDİR?

TRT tarafından 2015 yılından itibaren “Gençlere önem vermek, geleceğe önem vermek” ilkesiyle yapılmaya başlanan Geleceğin İletişimcileri Yarışması; 30 yaşının altında üniversite öğrencileri ve mezunların çalışmalarına katkıda bulunarak içerik üretmeye teşvik amaçlı düzenlenmektedir.

Radyo yayıncılığı, görsel yayıncılık, dijital yayıncılık ve iletişim alanlarında çeşitli kategorilerde kendine en uygun medya dalını seçen gençlerin nitelikli içerikler üreterek hazırladıkları eserler, uzman isimler tarafından değerlendiriliyor.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ NELER?

Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında her kategori ayrı olarak değerlendirilerek; birinciye 60 bin Türk Lirası, ikinciye 40 bin Türk lirası ve üçüncüye 20 bin Türk Lirası para ödülleriyle beraber ödül heykelciği takdim ediliyor.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASINDA HANGİ ÖDÜLLER VERİLDİ?

Üniversite öğrencileri ve mezunların çalışmalarına destek olunarak içerik üretmeye teşvik amaçlı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında geçtiğimiz dönemlerde para ve ödül heykelciği ödülleri verildi.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASINDA ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

TRT’nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının ödül töreni 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.