Gelibolu SOLOTÜRK gösteri uçuşunun yapılacağı tarih belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 13:24 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:26
Gelibolu SOLOTÜRK gösteri uçuşunun yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelibolu kurtuluş günleri kapsamında yapılacak etkinlikler arasında SOLOTÜRK gösterisi de yer alıyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.
GELİBOLU SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN?
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin kurtuluş yıl dönümü için 26 Kasım Salı günü SOLOTÜRK gösterileri yapılacak.
TCG NUSRET GEMİSİ NE ZAMAN ZİYARETÇİYE AÇILACAK?
Çanakkale Valiliği yaptığı duyuruda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin 26 Kasım Salı Günü 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağını açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber