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Gelin Evi'ne katılan Neşe Özkan neden öldü? Sosyal medyada birçok takipçisi vardı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 13:52 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:59
Gelin Evi&#039;ne katılan Neşe Özkan neden öldü? Sosyal medyada birçok takipçisi vardı

Televizyon ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programına katılan ve sosyal medyada paylaşımları ile beğeni toplayan Neşe Özkan'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Kötü haber sonrasında ölüm nedeni gündeme geldi.

Gelin Evi programı ile tanınan Neşe Özkan, Instagram​ hesabında yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyordu. Sosyal medya fenomeni olan ismin vefat​ haberini Kadir Ezildi​ sosyal medya hesabından duyurdu.

NEŞE ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları ile adından söz ettiren Özkan'ın estetik operasyon​ sonucunda hayatını kaybettiği iddia ediliyor. 

Göğüs küçültme ve karın germe işlemi esnasında kalbinin durduğu söyleniyor.

Gelin Evi'ne katılan Neşe Özkan neden öldü? Sosyal medyada birçok takipçisi vardı - 1. Resim

NEŞE ÖZKAN KİMDİR?

Gündüz kuşağı programı olan Gelin Evi'nde bir dönem yarışan Neşe Özkan aslen Trabzonluydu. 5 senelik evli olan isim e- ticaret ile geçimini sağlıyordu. 2 çocuk annesi olan isim Anestezi Teknikeri olarak çalıştı.

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Kaynak: TGRT Haber
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