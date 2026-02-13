Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi? 13 Şubat 2026 haftanın puan durumu

Gelinim Mutfakta bilezikleri kimin aldığı ve elenen isim izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gelinim Mutfakta programında hafta boyunca yarışan yarışmacılar, haftanın son gününde puan tablosuna göre 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Puan tablosunda birinci olan yarışmacı bilezikleri alırken, sonuncu ise yarışmaya veda ediyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü yayınlanan bölümün ardından Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldığı belli oldu. Programın yakın takipçileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi? 13 Şubat 2026 haftanın puan durumu
Haber Merkezi
13.02.2026
13.02.2026
Gelinim Mutfakta programının 13 Şubat 2026 tarihli bölümü yayınlandı. Bölümün yayınlanmasının ardından haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi belli oldu. Ayrıca yarışmaya veda eden yarışmacı da netlik kazandı. Programın yeni bölümünü kaçıran izleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi? 13 Şubat 2026 haftanın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 13 ŞUBAT?

13 Şubat 2026 Cuma günü yayımlanan Gelinim Mutfakta programında bu hafta eleme yapılmayacağı açıklandı. Yarışma yeni haftada aynı dört yarışmacı ile devam edecek. Bu haftanın puan tablosu ise şöyle:

Gözde: 74

Tuğba: 74

Alime: 72

Huriye: 62

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi? 13 Şubat 2026 haftanın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI 13 ŞUBAT?

Gelinim Mutfakta programında günün en yüksek puanını alan yarışmacı Ayten oldu. Ayten günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın kazandı. Haftanın en yüksek puanını ise 74 puanla Göztep ve Tuğba aldı. İki yarışmacı da aynı puanı almasından dolayı büyük ödül paylaştırıldı. Açıklanan bilgilere göre iki yarışmacıya da 3'er bilezik verildi ve 4 bilezik ise bir sonraki haftaya devrildi. 16-20 Şubat haftasında yarışmacılara büyük ödül olarak böylelikle 14 bilezik verilmiş olacak.

ETİKETLER
#Gelinim Mutfakta
#13 Şubat 2026
#Haftanın Kazananı
#10 Altın Bilezik
#Kim Elendi
#Aktüel
