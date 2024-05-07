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Gelinim Mutfakta'da bugünün (7 Mayıs) kazananı Zeynep oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 16:08 - Güncelleme : 07 May 2024 16:10
Gelinim Mutfakta&#039;da bugünün (7 Mayıs) kazananı Zeynep oldu

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanıyor. Programa yeni dahil olan Zeynep'in kim olduğu da merak edilirken kim kazandı sorusu araştırıldı. İşte günün puan durumu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün bir isim birinci oldu. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği projede gelinler ile kayınvalideler aynı ekipte yarışıyor. 7 Mayıs kazanan isim kim oldu araştırıldı. Detaylar haberimizdedir...

7 Mayıs günü yayınlanan bölümde kazanan isim Zeynep oldu. Zeynep Kalyon yarışmaya kayınvalidesi Züleyha Akan ile birlikte yeni dahil oldu.

Yeşim ile Beyhan Öksüz'ün yerine katılan yeni yarışmacı 35 yaşındadır. 18 yaşında oğlu ve 4 yaşında kızı olduğu bilinen gelin Trabzonludur.

PUAN DURUMU

Zeynep 21 puan alırken Damla 17, Seda 13 ve Özge 7 puan aldı.

Gelinim Mutfakta'da bugünün (7 Mayıs) kazananı Zeynep oldu - 1. Resim

Geçen hafta gerçekleşen yarışmada haftanın kazananı Damla olmuştu. En az puanı alarak elenen isim ise Yeşim oldu.

Program hafta içi her gün 13.00'da izleyici ile buluşurken sunuculuğunu Nursel Ergin yapıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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