Gelinim Mutfakta'da bugünün (7 Mayıs) kazananı Zeynep oldu

07 May 2024 16:08 - Güncelleme : 07 May 2024 16:10

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün bir isim birinci oldu. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği projede gelinler ile kayınvalideler aynı ekipte yarışıyor. 7 Mayıs kazanan isim kim oldu araştırıldı. Detaylar haberimizdedir...

7 Mayıs günü yayınlanan bölümde kazanan isim Zeynep oldu. Zeynep Kalyon yarışmaya kayınvalidesi Züleyha Akan ile birlikte yeni dahil oldu.

Yeşim ile Beyhan Öksüz'ün yerine katılan yeni yarışmacı 35 yaşındadır. 18 yaşında oğlu ve 4 yaşında kızı olduğu bilinen gelin Trabzonludur.

PUAN DURUMU

Zeynep 21 puan alırken Damla 17, Seda 13 ve Özge 7 puan aldı.

Geçen hafta gerçekleşen yarışmada haftanın kazananı Damla olmuştu. En az puanı alarak elenen isim ise Yeşim oldu.

Program hafta içi her gün 13.00'da izleyici ile buluşurken sunuculuğunu Nursel Ergin yapıyor.