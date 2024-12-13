Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Saatte ortalama 120 meteor bekleniyor

13 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:00

Karanlık ve şehirden uzak yerlerde görülecek olan Geminid meteor yağmuru dikkat çekti. 4-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan olay için gün sayanlar Türkiye'den görülecek yerleri araştırmaya başladı.

Geminid meteor yağmuru için zaman geldi! Bu gece gökyüzü ışıl ışıl olacak

Geminid meteor yağmuru için zaman geldi! Bu gece gökyüzü ışıl ışıl olacak

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Sene içerisinde birkaç kez gerçekleşen meteor yağmurlarından en heyecanlısı olan Geminid meteor yağmurunun tarihi belli oldu.

Aralık ayında gerçekleşecek olan olay 4 Aralık tarihinde başladı.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU​ TÜRKİYE​'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

4 Aralık tarihinde başlayan Geminid meteor yağmuru 20 Aralık tarihine kadar sürerken bu gece en yüksek verim alınacak.

En çok görülecek olan gece 13 Aralık​ gecesi olurken izlenecek yerler de gündeme geldi. Karanlık yerlerde net bir şekilde görülecek olan Geminid meteor yağmuru güneşin batmasının ardından gözlemlenebilecek.

Bu akşam en yüksek haline ulaşacak olan gök olayı Türkiye'den görülecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurları her yıl büyük ilgi görüyor. Özel gök olaylarını takip edebilmek için şehir ışıklarının az olduğu karanlık bölgeler tercih edilebilir.

Işık kirliliği ne kadar az olursa meteor yağmuru o kadar net görülür. Bu nedenle yüksek ve kırsal alanları tercih edebilirsiniz.

Gök olayını takip etmek için en pik geceyi tercih etmelisiniz. Çıplak gözle görülen meteor yağmurları için tercihen teleskop kullanabilirsiniz fakat çıplak gözle izlenmesi tavsiye ediliyor.

İlk aşamada karanlığa gözlerini alışmadığı için net bir görüntü alamayabilirsiniz. Bu nedenle 15 dakika gözlerinizin karanlığa alışmasını beklemelisiniz.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yıl içerisinde birçok kez meteor yağmuru oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de Geminid oldu.

4 Aralık ile 20 Aralık tarihinde izleyebileceğimiz meteor yağmuru 13 Aralık Cuma gecesi en görülebilir hale ulaşacak. İzlemek isteyenler şehirden uzak ve karanlık yerlere gitmeye başladı. Saatte ortalama 120 meteorun görülmesi öngörülüyor.