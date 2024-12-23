Gençlerbirliği-Adanaspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

23 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:06

TFF 1. Lig maçları kapsamında bugün Gençlerbirliği-Adanaspor karşılaşması oynanacak. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Gençlerbirliği-Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

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TFF 1. Lig'de mücadele eden eski Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği bugün kendi sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

23 puan ile 12. sırada yer alan Gençlerbirliği karşılaşmayı kazanarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek istiyor.

19. sırada bulunan Adanaspor ise son karşılaşmada aldığı galibiyetin devamını getirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından ise Gençlerbirliği-Adanaspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 17. haftası kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği-Adanaspor karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmada kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere ile kart cezalısı Sinan Osmanoğlu forma giyemeyecek.

Adanspor'da ise sakat veya cezalı durumda bir futbolcu bulunmuyor. Ancak Turgay Gemicibasi, Bonke Innocent ve Amadou Ciss sarı kart sınırında yer alıyor.

Maçta bu oyunculardan herhangi biri sarı kart görürse TFF 1. Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak Amedspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.