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 | Hüseyin Bahcivan

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? TSYD Kupası sahibini buluyor

Gençlerbirliği ile Ankaragücü 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kupanın sahibi karşılaşmanın ardından belli olacak.

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Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? TSYD Kupası sahibini buluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:00

Trendyol ekiplerinden ile Nesine 2. Lig'de yer alan MKE bugün 58. TSYD Ankara Kupası'nın finalinde karşı karşıya gelecek.

İki köklü başkent ekibinin karşı karşıya geleceği karşılaşmanın ardından kupanın sahibi belli olacak. TSYD Ankara Kupası'nı MKE Ankaragücü daha önce 18 kez, Gençlerbirliği ise 17 kez kazandı. Son 3 kupayı ise MKE Ankaragücü müzesine götürdü.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? TSYD Kupası sahibini buluyor

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Aktepe Stadı'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Ankaragücü karşılaşması açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği kazanırsa, Ankaragücü ile olan kupa sayısını eşitleyecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan final maçında 90 dakikada eşitlik bozulmazsa, uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda ise penaltı atışları kupanın sahibini belirleyecek.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? TSYD Kupası sahibini buluyor

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

58. TSYD Ankara Kupası Finali kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı açıklanan bilgilere göre bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) saat 17.30'da başlayacak.

İki takım tarihi boyunca ise toplam 85 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Ankaragücü'nün 33 maçla üstünlüğü bulunuyor. Gençlerbirliği ise 28 karşılaşmada galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 24 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği Ankaragücü maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? TSYD Kupası sahibini buluyor

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz olarak takip edebilecekler.

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#süper lig
#ankaragücü
#gençlerbirliği
#Tsyd Ankara Kupası
#2.lig
#Aktüel
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