Gençlerbirliği Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın son maçları kapsamında bugün Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik maçta iki takım da galibiyet almak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti. İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Beşiktaş'ın 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 46 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3 puanı alarak ilk 3 sırayla olan puan farkını azaltmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise bu sezon 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 25 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği, karşılaşmadan puan veya puanlar alarak kendini küme düşme hattından uzaklaştırmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre Türkiye'de sadece beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sakatlıkları olan Emirhan Topçu, El Bilal Toure'nin yanı sıra Taylan Bulut kadroda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği - Beşiktşa maçı açıklanan bilgilere göre saat 20.00'de başlayacak. İki takım tarihleri boyunca toplam 104 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 58'inde Beşiktaş, 13'ünde Gençlerbirliği sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 33 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

TFF KARŞILAŞMANIN HAKEM KADROSUNU DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Muhammet Ali Metoğlu olacağı duyuruldu. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erken Engin oturacak.