Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i

Gençlerbirliği - Beşiktaş muhtemel 11, maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte bazı futbolcuların sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle Gençlerbirliği maçında 2 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
17:30
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 17:30

- , 'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol 'de bugün 26. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak olan kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Taraftarların gündeminde ise Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri yer alıyor. Kritik karşılaşmada siyah-beyazlılarda 4 futbolcu yer almayacak. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu mu?

Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Geçirdikleri sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesinde Emirhan Topçu ve El Bilal Toure forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan futbolcuların yanı sıra Taylan Bulut ve Devrim Şahin ise kadroda yer almadı. Gençlerbirliği tarafında ise Oğulcan Ülgün, Kyabou, Etebo ve Abdullah Şahindere geçirdikleri sakatlıklardan dolayı forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ön tarafta Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'a forma vermesi bekleniyor. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan, Tongya, Metehan, Koita

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh

Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKLER TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği tarihleri boyunca toplam 104 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 58'inde Beşiktaş, 13'ünde Gençlerbirliği karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. 33 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 174 kere fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği ise 84 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 5 karşılaşmanın 2'sini ise Gençlerbirliği kazandı.

ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#gençlerbirliği
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.