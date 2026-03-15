Gençlerbirliği Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i

Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de bugün 26. haftanın son maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak olan kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Taraftarların gündeminde ise Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri yer alıyor. Kritik karşılaşmada siyah-beyazlılarda 4 futbolcu yer almayacak. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu mu?

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Geçirdikleri sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesinde Emirhan Topçu ve El Bilal Toure forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan futbolcuların yanı sıra Taylan Bulut ve Devrim Şahin ise kadroda yer almadı. Gençlerbirliği tarafında ise Oğulcan Ülgün, Kyabou, Etebo ve Abdullah Şahindere geçirdikleri sakatlıklardan dolayı forma giyemeyecekler.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın ön tarafta Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'a forma vermesi bekleniyor. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan, Tongya, Metehan, Koita

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKLER TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği tarihleri boyunca toplam 104 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 58'inde Beşiktaş, 13'ünde Gençlerbirliği karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. 33 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 174 kere fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği ise 84 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 5 karşılaşmanın 2'sini ise Gençlerbirliği kazandı.