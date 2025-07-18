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 | Hüseyin Bahcivan

Gençlerbirliği Fatih Karamgürk maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği ile Fatih Karamgrük bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

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Gençlerbirliği Fatih Karamgürk maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmada ilk düdük çaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:22

Trendyol ekiplerinden ile yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük bugün oynayacak.

Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Gençlerbirliği Fatih Karamgürk maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmada ilk düdük çaldı

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan hazırlık mücadelesi bugün (18 Temmuz 2025 Cuma) saat 16.00'da başlayacak. Gençlerbirliği resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın ilk 11'lerini açıkladı.

Gençlerbirliği: Gökhan, Fıratcan, Sinan, Zuzek, Hanousek, Kyabou, Mikail, Samed Onur, Nalepa, Metahan, Gaucho

Gençlerbirliği Fatih Karamgürk maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmada ilk düdük çaldı

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük karşılaşmasının canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmayı takımların resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#süper lig
#gençlerbirliği
#canlı yayın
#fatih karagümrük
#hazırlık maçı
#Maç Takvimi
#Aktüel
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