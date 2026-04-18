Aktüel

Editor
 | Fuat İğci

Gençlerbirliği Galatasaray CANLI nereden izlenir? Gençlerbirliği Galatasaray ilk 11’ler…

Gençlerbirliği Galatasaray canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Ev sahibi Başkent temsilcisi bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde etti. Gençlerbirliği Galatasaray mücadelesine Eryaman Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki Gençlerbirliği Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izle ekranı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 19:20

Milli aradan kötü dönen sarı-kırmızılılar, mücadelesiyle çıkış yakalamayı hedefliyor. Gençlerbirliği mücadelesinde ’ın yıldız golcüsü sakatlığını atlatırken mücadelede forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılarda gözler Sane, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi oyuncularda olacak. Lider ekip bu sezon Osimhen’in forma giymediği karşılaşmalarda yaptığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Okan Buruk’un öğrencileri bu sezon ligin en golcü takımı olurken savunma hattıyla da güven verdi. Galatasaray bu sezon çıktığı 29 mücadelede rakip fileleri 67 kez sarsarken kalesinde ise sadece 22 gol gördü. Gençlerbirliği Galatasaray mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, milli aradan sonra aldığı puan kayıplarının ardından Gençlerbirliği karşısında çıkış yakalamayı hedefliyor.
Galatasaray, Gençlerbirliği ile 18 Nisan'da saat 20:00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak ve maç beIN Sports 1 ile TOD TV'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen sakatlığını atlatarak mücadelede forma giyebilecek.
Galatasaray bu sezon ligin en golcü takımı olurken, 29 mücadelede 67 gol atıp kalesinde 22 gol gördü.
Milli ara dönüşü Galatasaray, 3 maçta 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkının 2'ye düşmesine engel olamadı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'a son dakika golüyle iki puan bıraktı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Trendyol ’de nefes kesen mücadelede Gençlerbirliği, lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün (18 Nisan) saat 20:00’da başlarken sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TOD TV ekranlarından naklen olarak izleyiciyle buluşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Tongya, Oğulcan, Traore, Metehan, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

OSİMHEN FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

GALATASARAY MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ KAYIP

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.

FENERBAHÇE RİZE’YE TAKILDI

Trendyol Süper Lig’de Galatasarayla beraber şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe evinde ağır yara aldı.Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a son dakika golüyle iki puan bıraktı. Gençlerbirliği mücadele öncesinde Galatasaray’ın ezeli rakibiyle arasında bir puan fark bulunuyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
