Gençlerbirliği Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Gençlerbirliği, 4 sezon aranın ardından tekrardan Süper Lig'e geri döndü. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gençlerbirliği çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Gençlerbirliği bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Tractor FC ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği - Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRACTOR FC NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bolu Vonresort Hotel Futbol Sahası'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Tractor FC maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRACTOR FC NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği - Tractor FC maçı açıklanan bilgilere göre bugün (22 Temmuz 2025 Salı) saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın henüz ilk 11'leri ise duyurulmadı. Mücadelenin başlamasına 1 saat kala iki takımın da sosyal medya hesaplarından ilk 11'leri duyurması bekleniyor.

https://x.com/kirmizikara/status/1947401217120079940