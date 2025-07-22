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 | Hüseyin Bahcivan

Gençlerbirliği Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün, geçtiğimiz sezon İran 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tractor FC ile hazırlık maçı oynayacak. Heyecanla beklenen Gençlerbirliği - Tractor FC maçının nereden canlı izleneceği, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

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Gençlerbirliği Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:07

, 4 sezon aranın ardından tekrardan 'e geri döndü. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gençlerbirliği çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Gençlerbirliği bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Tractor FC ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği - Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Gençlerbirliği Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

GENÇLERBİRLİĞİ - TRACTOR FC NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bolu Vonresort Hotel Futbol Sahası'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Tractor FC maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Gençlerbirliği Tractor FC maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına saatler kaldı

GENÇLERBİRLİĞİ - TRACTOR FC NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Gençlerbirliği - Tractor FC maçı açıklanan bilgilere göre bugün (22 Temmuz 2025 Salı) saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın henüz ilk 11'leri ise duyurulmadı. Mücadelenin başlamasına 1 saat kala iki takımın da sosyal medya hesaplarından ilk 11'leri duyurması bekleniyor.

https://x.com/kirmizikara/status/1947401217120079940

ETİKETLER
#süper lig
#gençlerbirliği
#canlı yayın
#hazırlık maçı
#Tractor Fc
#Aktüel
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