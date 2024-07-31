Genco Erkal'ın gençliğinden bu görüntüler kaldı! Erkal'ın cenaze törenine dair bilgiler henüz gelmedi

31 Temmuz 2024 08:28 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:45

At, Faize Hücum gibi yapımlarda rol alan tiyatrocu Genco Erkal'ın gençliğinden görüntüler..

GENCO ERKAL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Bir dönem Zeynep Tedü ile evli olan Erkal'ın bu evlilikten bir çocuğu vardır.

GENCO ERKAL'IN GENÇLİĞİ

28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, Faize Hücum (1982), At (1982) ve Prensesin Uykusu (2010) filmleriyle bilinmekte.

Usta oyuncunun tiyatro sahnesinde sergilediği performansı da her zaman beğeni toplamakta.

GENCO ERKAL ÖLDÜ MÜ?

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, hayatını kaybetti.

1938 yılında dünyaya gelen Erkal, 86 yaşındaydı.

GENCO ERKAL NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal'ın bu sebepten hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Erkal, paylaşımıyla sevenlerine adeta veda etmişti.

GENCO ERKAL CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Erkal'ın cenazesinin nereden ne zaman kalkacağı henüz belli olmadı.