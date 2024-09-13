Genel Sağlık Sigortası borcu gelir testi ile silinebiliyor

13 Eylül 2024 08:15 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 08:18

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geliri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelir testi başvurusuyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinebildiğini duyurdu.

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SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirildi.

GSS BORCU NASIL SİLİNİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödeyecek durumu olmayan vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda gelir testine girerek maddi durumunun iyi olmadığını ispat ederse geçmiş prim borçları SGK​ tarafından silinir.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden prim borçlarını öğrenebilir.

GSS KİMLERE ÜCRETSİZ?

Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS borcunun silinme şartlarını açıkladı:

“Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.”

GSS MİNİMUM PRİM TUTARI NE KADAR?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında minimum prim tutarı asgari ücretin yüzde üçüne tekabül eden 600 TL olarak belirlendi.