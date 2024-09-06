Gerede Panayırı ilk etabı 13-15 Eylül, ikinci etabı ise 27-29 Eylül'de düzenlenecek

06 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:10

Türkiye'de her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Gerede Panayırı'nın ne zaman düzenleneceği merak edilirken konuyla ilgili Gerede Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından Gerede Panayırı'nın tarihleri belli oldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl düzenlenen Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın 2024 yılında başlamasına kısa bir süre kaldı.

Vatandaşlar tarafından Gerede Panayırı'nın ne zaman, nerede yapılacağı merak ediliyor.

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gerede Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Gerede Geleneksel Hayvan ve Emita Panayırı'nın ilk etabı 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Bölgenin ekonomik ve kültürel tanıtımı açısından önemli etkinliklerinden biri olan panayırın ikinci etabı ise 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Gerede Panayır Alanı'nda düzenlenecek olan etkinliklerde vatandaşlar bölgenin yerel lezzetlerini deneyimleyebilecek.