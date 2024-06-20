Geri dönüşüm para iadesi, depozito sistemiyle 2025 yılında başlıyor

20 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:17

Türkiye’nin 5 bin noktasına depozito otomatlarının yerleştirilmesiyle cam, plastik, kağıt ve metal ambalajlı ürünler satın alınırken bakanlık tarafından belirlenen depozito miktarı ödenecek. Geri dönüşüm atıklarını otomatlara getiren vatandaşlara verdikleri depozito miktarı iade edilecek, biriken paralar ise alışverişlerde kullanılacak.

GERİ DÖNÜŞÜM DEPOZİTO SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye’de yıllık yaklaşık 50 milyar tek kullanımlık içecek ambalajının piyasaya sürülmesinin çevre sorunu olarak ortadan kaldırılması ve dönüştürülerek ekonomiye katkıda bulunması amacıyla Türkiye’nin 5 bin noktasına geri dönüşüm depozito otomatları kurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilecek depozito sisteminde, cam, plastik, kağıt ve metal ambalajlı ürünler satın alınırken bakanlık tarafından belirlenen depozito miktarı ödenecek.

Geri dönüşüm atıklarının otomatlara getirilmesiyle depozito miktarı karta veya telefon uygulamasına iade edilecek ve biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.

Depozito sisteminin hayata geçmesiyle ilk etapta 20 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak. Bu toplanan ambalajlar sayesinde 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltılacak ve 1,3 milyar kilowatt/saat enerji, 3,6 milyon varil petrolden tasarruf sağlanacak.

MAKİNELER NEREDE OLACAK?

2025 itibarıyla 5 bin noktaya kurulacak geri alım otomatları; belediyeler, millet bahçeleri, üniversite kampüsleri, marketler, alışveriş merkezleri, oteller ve restoranlar olmak üzere birçok alanda bulunacak.

DEPOZİTO SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulaması, 2025 yılında başlayacak.

DEPOZİTO SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Geri dönüşüme katkı sağlayan geri alım sistemi; ABD, Almanya, Norveç, Kanada ve İskandinav ülkelerinde bulunuyor.