Getir çöktü mü 28 Ocak neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Türkiye’nin en popüler hızlı teslimat uygulamalarından biri olan Getir, akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcılarını mağdur etti.

Saat 19:00 itibarıyla başlayan kesinti, hem sipariş bekleyen müşterileri hem de teslimat sürecindeki kuryeleri zorda bıraktı.

Erişim sorununun başlamasıyla birlikte binlerce kullanıcı X üzerinden Getir hesabını etiketleyerek tepkilerini paylaştı.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ 28 OCAK NEDEN ERİŞİM SAĞLANAMIYOR?

Yaşanan krizin ardından şirketten beklenen açıklama fazla gecikmedi. Getir yönetimi, teknik bir sorun yaşandığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi sistemlerimizde yaşanan teknik sorun sebebiyle bir süre hizmet veremediğimiz için özür dileriz. Sıkıntıyı çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz, en kısa sürede hizmete devam edeceğiz."