Gezegenler 3 Haziran'da aynı hizaya gelecek

23 May 2024 14:05 - Güncelleme : 23 May 2024 14:25

Gezegenlerin hareketlerini inceleyen gök bilimciler tarafından Jüpiter, Merkür, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 6 gezegenin aynı hizaya geleceği açıklandı.

Dünya'dan bazı gezegenlerin çıplak gözle bile görünebileceği hizalanmanın ne zaman gerçekleşeceği ise merak ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansı NASA tarafından "Gezegen Geçidi" olarak adlandırılan gezegenlerin sıralanması 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gezegenlerden Jüpiter, Merkür, Mars ve Satürn çıplak gözle görülebilecekken Merkür, Uranüs, Neptün ve Satürn ise teleskop veya güçlü bir dürbün yardımı ile Dünya'dan görünecek.

Gezegen geçidinin gözlemlenebileceği şehirler ve tarihleri ise şöyle:

Brezilya - Sao Paulo: 27 Mayıs

Avustralya - Sidney: 28 Mayıs

Meksika: 29 Mayıs

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi: 30 Mayıs

Çin - Hong Kong: 30 Mayıs

Yunanistan - Atina: 2 Haziran

Japonya - Tokyo: 2 Haziran

ABD - New York: 3 Haziran

Gezegen geçidi Türkiye'den ise görünmeyecek.

Gezegen geçidi sırasında aslında gezegenler aynı hizada bulunmuyor.

Sadece dünyadan bakıldığında insanlar aynı hizadaymış gibi görüyor.

Gezegen geçidinin yılda kaç kez olacağı değişiklik gösterirken 2024 ve 2025 yıllarında 3'er kez gerçekleşeceği biliniyor.

Gezegen geçidinin 2024-2025 yılları arasında gerçekleşeceği tarihler ise şöyle: