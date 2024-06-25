Gibi dizisinin yıldızı Arda Berç Dalıcı, Alan programına katıldı

25 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:42

Gibi dizisinin en komik sahnesi gerçek oldu: Gürültü kirliliğine tazminat!

Gibi dizisinin en komik sahnesi gerçek oldu: Gürültü kirliliğine tazminat!

ATV ekranlarında yayınlanan Alan, 100 yarışmacının katıldığı ve 1.000.000 TL ödülün olduğu bir yarışma programıdır.

Yarışmacılar, rakiplerini eleyerek kendi alanlarını genişletmeye çalışır ve büyük ödül için mücadele ederler.

Yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde, Gibi dizisinden tanınan Arda Berç Dalıcı da katıldı.

Dalıcı, programın ilerleyen dakikalarında yarışmadan elendi.

ARDA BERÇ DALICI KİMDİR?

Arda Berç Dalıcı, 26 yaşındadır.

Aslen Sivaslı olan Arda Berç Dalıcı, geçmişte farklı alanlarda çalışma hayatını sürdürmüş ama son 2 yıldır spor eğitmenliği yapıyor.

En son Gibi dizisinde yer almasıyla ile tanınırlığını arttırdı.

ALAN PROGRAMI SUNUCUSU KİM?

Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca yapıyor.

Programın yeni bölümü Perşembe akşamı yayınlanacak.