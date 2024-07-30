Gibi milattan önce bölümleriyle sezona son veriyor! Gibi dizisinin M.Ö. bölümleri listesi

30 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:16

İki yakın arkadaş olan Yılmaz ve İlkkan’ın sık sık zıtlaşmasıyla küçük olayları ilginç hale getiren Gibi dizisinin MÖ 2998-2997 Eğitim Öğretim Yılı bölümünde; Yılmaz, Ersoy ve İlkkan'ın sıradan hayatları tarihi mizah şeklinde anlatılmakta.

GİBİ MİLATTAN ÖNCE HANGİ BÖLÜM?

5 sezon 55 bölümden oluşan Gibi dizisinin MÖ 2998-2997 Eğitim Öğretim Yılı kısmı 4.sezonun finali olan 10.bölümde yer alıyor.

Her sezon sonu bölümünde milattan önceye gittiği bölümler yer almakta. 4. sezona denk gelen bölüm ise eğitim ile ilgili.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan adındaki iki yakın arkadaşın sıradan ve tekdüze hayatlarını eğlenceli ve absürt olaylarla aktaran dizide; karakterlerin mizahi yaklaşımı ve ilginç diyaloglarıyla izleyicisine keyifli anlar yaşatıyor.

GİBİ DİZİSİ 4.SEZON BÖLÜMLERİ

1 Ocak 2021 tarihinde izleyicinin erişimine açılan Gibi dizisinin 4.sezon bölümleri şu şekilde;

4.Sezon

1.Bölüm - Övgü

2.Bölüm - Bin

3.Bölüm - Orta Yaş Krizi

4.Bölüm - Kafa Nakli

5. Bölüm - Patern

6.Bölüm - 165

7.Bölüm - Dönen Tekme

8.Bölüm - Defter

9.Bölüm - İç Mimari ve Dirty Talk

10.Bölüm (Sezon Finali) - MÖ 2998-2997 Eğitim Öğretim Yılı

GİBİ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Türk yapımı komedi filmi olan Gibi dizisi Exxen platformundan izlenebilmekte.

GİBİ KAÇ SEZON VAR?

5 sezondan oluşan Gibi dizisinin bölümleri; 1.Sezon 12 Bölüm, 2.Sezon 10 Bölüm, 3.Sezon 10 Bölüm, 4.Sezon 10 Bölüm ve 5.Sezon 13 Bölüm şeklindedir.

GİBİ BİLANÇO HANGİ BÖLÜM?

Gibi dizisinin Bilanço kısmı 3.Sezon 9.Bölümde yer alıyor.

GİBİ ATIN BULUŞU HANGİ BÖLÜM?

1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yayınlanmaya başlayan Gibi dizisinin Atın Buluşu kısmı 1.Sezon 12.bölümde bulunuyor.

GİBİ DİZİSİ VİTA BREVİS HANGİ BÖLÜM?

Gibi dizisinin Vita Brevis kısmı 2.Sezon finali olan 10.bölümde bulunuyor.

GİBİ DİZİSİ BİRİNCİ KABAK HANGİ BÖLÜM?

Gündelik hayatı mizahi anlatan Gibi dizisinde Birinci Kabak kısmı 3.Sezon 10.Bölümde yer alıyor.

GİBİ DİZİSİ DEMİR KALENİN KUZGUNLARI: ÖLÜM BÜYÜCÜSÜ’NÜN MİRASI HANGİ BÖLÜMDE?

Gibi dizisinin 5.Sezon 12.Bölümü Demir Kalenin Kuzgunları: Ölüm Büyücüsü’nün Mirası’dır.

GİBİ DİZİSİ DEMİR KALENİN KUZGUNLARI: AHŞAP SANDIĞIN MUHAFIZLARI HANGİ BÖLÜM?

5 Sezon ve toplamda 55 bölümden oluşan Gibi dizisinin Demir Kalenin Kuzgunları: Ahşap Sandığın Muhafızları kısmı 5.Sezon finalinde yer almakta.