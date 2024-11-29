Giovanni van Bronckhorst istifa etti mi? İstifa sorusuna verdiği cevap araştırılıyor

29 Kasım 2024 00:39 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv yenilgisinin ardından istifa sorularına da yanıt verdi. Giovanni van Bronckhorst, “Pes etmeyen bir insanım” dedi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Beşiktaş​, 5. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv​'le tarafsız sahada karşılaştı.

Siyah-beyazlılar 3-1 mağlup olurken Avrupa Ligi'nde üçüncü yenilgisini aldı.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST İSTİFA ETTİ Mİ?

Van Bronckhorst, istifa kararı alıp almayacağına dair bir soruya da yanıt verdi.

Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

"Bu anlarda eleştiriler olacaktır. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim."

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR MAÇ"

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst maça ilişkin, "Çok üzücü bir maç. İlk yarı iyi oynamadık. Gabriel'i sakatlıktan dolayı erken kaybettik. Rafa'yla golü bulduk. İlk yarı bitmeden golü yedik, olmaması gerekiyordu. İkinci yarıya iyi başladık ama sonrasında momentum değişti. Olmaması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.