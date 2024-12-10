Girona – Liverpool maçının yayınlandığı kanal netleşti! 20.45’te başlayacak
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 6. hafta maçları oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün Girona ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.
10 Aralık Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok müsabaka oynanacak. Heyecanla beklenen maçlardan biri de Liverpool - Girona karşılaşması oldu.
Müsabakanın yayıncısı ve saati duyuruldu.
GİRONA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
10 Aralık akşamı 20.45'te başlayacak olan müsabaka TRT Spor, CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT, 3 yıllığına ligde oynanan maçların yayın hakkını almıştı. Müsabakalar TRT Spor ve tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle:
20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor
20:45 | Girona - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport
23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5
23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4
23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1
23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor
23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3
23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2