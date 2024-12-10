Girona – Liverpool maçının yayınlandığı kanal netleşti! 20.45’te başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:52

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 6. hafta maçları oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün Girona ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.