GİST oyun fuarı 13-15 Eylül tarihlerinde saat 10.00-20.00 arasında düzenleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

13 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:08

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Gaming İstanbul (GİST) fuarının takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasının ardından GİST ne zaman, saat kaçta ve nerede soruları gündeme geldi.

Her yıl oyunseverleri bir araya getiren oyun ve e-spor fuarı Gaming İstanbul (GİST) 13 Eylül tarihinde başladı. PC, konsol ve mobil oyunların sergilendiği fuarın başlamasının ardından vatandaşlar GİST ne zaman, saat kaçta ve nerede gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı. GİST NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? GİST tarafından açıklanan bilgilere göre fuar 2024 yılında 13-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Ziyaretçiler her gün 10.00-20.00 arasında fuara giderek çeşitli oyunları deneyimleyip, etkinliklere katılabilecek. 15 Eylül Pazar günü saat 18.00'da sona erecek olan fuarda ziyaretçiler özel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli ödüller kazanabilecek. GİST NEREDE DÜZENLENİYOR? 2024 GİST fuarı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor.